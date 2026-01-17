Strada della morte vertice Pd-Anas | ecco i lavori previsti sulla Palermo-Sciacca

Il vertice tra il Partito Democratico e Anas ha annunciato interventi sulla Statale 624 Palermo-Sciacca, nota come “la strada della morte” per la sua pericolosità. I lavori previsti mirano a migliorare la sicurezza e ridurre il rischio di incidenti lungo questa arteria, che rappresenta un collegamento importante ma problematica della zona. Gli interventi sono parte di un progetto volto a garantire maggior tutela agli utenti e a ridurre i pericoli sulla strada.

Palermo – La Strada Statale 624, Palermo-Sciacca, è tragicamente nota come "la strada della morte" a causa dei numerosi e spesso fatali incidenti stradali. "Per tale ragione, abbiamo ritenuto prioritario affrontare le criticità e pianificare gli interventi necessari per incrementare i livelli di sicurezza di un'arteria vitale per la Sicilia occidentale". Lo ha dichiarato oggi.

