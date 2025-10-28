Ma come è stato per Drusilla Foer interpretare il ruolo della Catrina che è la morte? Interessante perché gli ho dato una nuova veste una veste che non avevo mai supposto cioè questa allegra simpatica curiosa un po' pasticciona un po' partecipativa un po' che soffre il complesso di non essere la vita

M ilano, 27 ott. (askanews) – Frida Opera Musical, scritto da Andrea Ortis e Gianmario Pagano, con la regia di Andrea Ortis e la partecipazione di Drusilla Foer è una grande produzione che dal 30 ottobre è in tour in Italia. L’azione si muove tra la potenza del teatro musicale e la forza visiva del mondo pittorico. Leggi anche › Drusilla Foer ha fatto un disco, DRU: «Il sogno di un’avventata» e un bellissimo ritratto Al centro la relazione tra Frida e Diego. A fare da cornice, il Messico colorato, allegro e dissacrante della Catrina, icona della morte e della vita, della satira e della bellezza eterna; è lei che incarna lo spirito del Messico profondo nel quale convivono, in un unico grande affresco, colori, musica e passione. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Ma come è stato per Drusilla Foer interpretare il ruolo della Catrina, che è la morte? «Interessante perché gli ho dato una nuova veste, una veste che non avevo mai supposto, cioè questa allegra, simpatica, curiosa, un po' pasticciona, un po' partecipativa, un po' che soffre il complesso di non essere la vita»

