Regno Unito | ministra del Tesoro con la ‘valigetta rossa’ della finanziaria fuori da Downing Street 11

Lapresse.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Inghilterra è il giorno in cui il Cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Rachel Reeves, presenterà il bilancio fiscale di quest’anno. Come da tradizione, la ministra del Tesoro si è recata a Downing Street con la valigetta rossa della finanziaria. Ogni membro del governo britannico ha una valigetta rossa, ma quella del Cancelliere dello Scacchiere è particolare perché era rimasta fisicamente la stessa per circa 150 anni, dal 1852 fino al 2010: viene usata per trasportare il nuovo budget annuale dal n.11 di Downing Street al parlamento britannico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

