ERomagna | Cdm nomina De Pascale commissario ricostruzione

Il Consiglio dei ministri ha nominato Michele De Pascale, Presidente della Regione Emilia-Romagna, come Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree colpite dai sismi del maggio 2012. La decisione, presa su proposta del Ministro Nello Musumeci, mira a coordinare gli interventi di ricostruzione nei territori interessati, favorendo un processo di ripresa e ricostruzione in modo efficace e strutturato.

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, quale Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Si legge nella nota del Cdm. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ricostruzione post terremoto, si avvicina la nomina del commissario: sarà il senatore Guido CastelliIn vista della ripresa dopo il terremoto, si avvicina la nomina ufficiale del nuovo Commissario per la ricostruzione.

#Sisma 2012. @RegioneER dà intesa a nomina presidente @mdepascale come commissario delegato a ricostruzione. @Davidebaruffi: “Scelta positiva che assicura continuità a attività che stiamo portando avanti con Comuni coinvolti da #terremoto” La #noti x.com