Ricostruzione post terremoto si avvicina la nomina del commissario | sarà il senatore Guido Castelli

In vista della ripresa dopo il terremoto, si avvicina la nomina ufficiale del nuovo Commissario per la ricostruzione. Si tratta del senatore Guido Castelli, la cui designazione è ormai imminente e si attende solo l'annuncio ufficiale. La sua incarico rappresenta un passo importante per coordinare gli interventi e garantire una ricostruzione efficace delle zone colpite.

Manca solo l'ufficialità. Ma sarà il senatore Guido Castelli il Commissario per la ricostruzione post-terremoto. Ad anticiparlo è la parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari. "Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della ormai imminente, forse già nel Consiglio dei.

Municipio di Loro Piceno riaperto dopo il sisma: simbolo di rinascita per borgo e aree interne - * Finanziamenti da 290mila a oltre 1,5 milioni di euro * Recuperati arredi e tele storiche nella sala consiliare * Castelli: presto riaprirà il municipio di Arquata del Tronto * proroga calcolo superb

Completati i lavori post terremoto. Il Comune torna in centro storico - La sede comunale di Loro Piceno torna in centro, nella sede originale, in seguito ai lavori post-

Marco Falcioni e Alessandro Migliore hanno affrontato temi legati alla sicurezza nei cantieri, alla tutela dei lavoratori e alla legalità, con particolare attenzione al settore edile impegnato nella ricostruzione post-sisma Vai su Facebook

#sisma2016 Loro Piceno: la sede del Comune torna nella sede storica dopo i lavori di ricostruzione post-sisma 2016