Ricostruzione post terremoto si avvicina la nomina del commissario | sarà il senatore Guido Castelli

Forlitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della ripresa dopo il terremoto, si avvicina la nomina ufficiale del nuovo Commissario per la ricostruzione. Si tratta del senatore Guido Castelli, la cui designazione è ormai imminente e si attende solo l'annuncio ufficiale. La sua incarico rappresenta un passo importante per coordinare gli interventi e garantire una ricostruzione efficace delle zone colpite.

Manca solo l'ufficialità. Ma sarà il senatore Guido Castelli il Commissario per la ricostruzione post-terremoto. Ad anticiparlo è la parlamentare forlivese di Forza Italia, Rosaria Tassinari. “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia della ormai imminente, forse già nel Consiglio dei. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

