E’ morto Di Nunno presidente della Baranzatese ex del Lecco Calcio

Paolo Di Nunno, figura nota nel calcio italiano e presidente della Baranzatese, è venuto a mancare. Ex dirigente del Lecco Calcio, ha contribuito nel 2023 al raggiungimento della promozione in Serie B. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e della sua comunità.

🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - E' morto Di Nunno, presidente della Baranzatese, ex del Lecco Calcio È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcioIl mondo del calcio italiano si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel settore. Morto Paolo Di Nunno, da presidente riportò il Lecco in B dopo 50 anniÈ scomparso Paolo Di Nunno, ex presidente della Baranzatese e figura importante nel calcio locale. Morto Paolo Di Nunno, da presidente riportò il Lecco in B dopo 50 anniImprenditore del milanese, aveva 76 anni. A darne l'annuncio la Baranzatese, società di cui era presidente dopo la fine dell'avventura bluceleste ... E' morto Paolo Di Nunno, da presidente porto il Lecco in Serie B dopo cinquant'anniLeggi su Sky Sport l'articolo E' morto Paolo Di Nunno, da presidente porto il Lecco in Serie B dopo cinquant'anni ...

