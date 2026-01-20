È morto Paolo Di Nunno presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni | lutto nel mondo del calcio
Il mondo del calcio italiano si unisce nel cordoglio per la scomparsa di Paolo Di Nunno, figura di rilievo nel settore. Ex presidente del Lecco, ha contribuito a riportare la squadra in Serie B dopo cinque decenni, lasciando un'importante eredità sportiva e imprenditoriale. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il calcio e per la comunità che ha rappresentato.
Il calcio italiano piange Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex numero uno del Lecco. Imprenditore e uomo di sport, ha lasciato un segno profondo nei club che ha guidato e nella sua città d’origine.🔗 Leggi su Fanpage.it
È morto Paolo Di Nunno, presidente che riportò il Lecco in Serie B dopo 50 anni: lutto nel mondo del calcioÈ morto Paolo Di Nunno, presidente onorario del Canosa ed ex presidente del Lecco. Il mondo del calcio italiano si unisce al dolore della famiglia e del club pugliese, che ha voluto ricordarlo con un ...
