È cancerogeno! Lo mangiamo tutti ora la drammatica notizia

Recentemente si è diffusa la notizia che un alimento comunemente consumato in Italia potrebbe essere cancerogeno. Questo prodotto, apprezzato per la sua praticità e digeribilità, è presente sulle tavole di molte famiglie, dai bambini agli anziani. È importante comprendere i rischi e le evidenze scientifiche per fare scelte consapevoli e informate riguardo alla propria alimentazione.

Sulle tavole italiane rappresenta un alimento di largo consumo, spesso associato a praticità e digeribilità e consumato da bambini, adulti e anziani. Negli ultimi anni, tuttavia, questo prodotto è al centro di un confronto costante tra comunità scientifica e autorità sanitarie, inquadrato nel dibattito più ampio sul ruolo delle carni lavorate nel possibile incremento del rischio oncologico. Le valutazioni attualmente disponibili non derivano da un allarme improvviso, ma da un percorso di analisi avviato da tempo a livello internazionale. Numerosi studi epidemiologici hanno esaminato la relazione tra abitudini alimentari e tumori, portando l’ Organizzazione Mondiale della Sanità e gli organismi collegati a definire una classificazione precisa degli agenti cancerogeni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Prosciutto cotto cancerogeno? L’OMS considera pericoloso il salume dal 2015, ma la news riciccia oraNegli ultimi giorni sono circolati sui social alcuni video che segnalano come il prosciutto cotto sia stato classificato come potenzialmente cancerogeno dall’OMS nel 2015.

