gamba amputata meghan markle la drammatica notizia che ha sconvolto tutti

Thesocialpost.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La famiglia di Meghan Markle ha dovuto affrontare uno dei momenti più difficili: un intervento chirurgico d’urgenza per un componente familiare che ha comportato l’amputazione di una gamba. La notizia è stata resa nota dal fratello di lei Thomas Jr, che ha descritto la situazione con toni drammatici e profondamente preoccupati. Secondo il suo racconto, tutto sarebbe precipitato in modo improvviso, lasciando pochissimo margine di scelta ai medici. Le parole del fratello della duchessa spiegano con chiarezza la gravità dell’accaduto: “Lui è molto coraggioso. Il suo piede è diventato blu e poi nero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

