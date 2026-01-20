È stato annunciato il ritorno del finanziamento di due milioni di euro destinato a sport, feste e sagre. Un milione di euro è riservato a associazioni e società sportive che organizzano eventi, iniziative e attività di divulgazione sul tema ambientale. Questa misura mira a sostenere progetti che promuovono la cultura green attraverso eventi locali, contribuendo allo sviluppo di un’attenzione maggiore verso l’ambiente.

Un milione di euro per associazioni e società sportive che programmano eventi, iniziative e divulgazione sull'ambiente. Il finanziamento arriva dalla Regione ed è stato annunciato questa mattina, 20 gennaio, dall'assessore Scoccimarro. Elargito al Coni, è parte di due milioni a sostegno degli.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Due milioni per sport, feste e sagre: torna il finanziamento per gli eventi greenÈ stato riattivato il fondo di due milioni di euro destinato a sport, feste e sagre con un focus sulla sostenibilità ambientale.

UE, fondi per i Rom: 2,2 milioni per tennis, corsi green, concerti e sagreL’Unione Europea ha stanziato 2,2 milioni di euro destinati a progetti per le comunità rom, coprendo iniziative come corsi di formazione green, eventi culturali, tornei di tennis e sagre.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Due milioni per sport, feste e sagre: torna il finanziamento per gli eventi green; Sport e Salute: prendono il via le procedure per 35 interventi del Progetto Caivano-bis; I trenta cantieri aperti degli impianti sportivi per ridare fiato a Milano, l'assessora Riva: Così sta cambiando lo sport; Liguria 2025 Regione Europea dello Sport: oltre 110 milioni di indotto e 550mila presenze.

Due milioni per sport, feste e sagre: torna il finanziamento per gli eventi greenArriva dalla Regione e l'assessorato all'Ambiente di Fabio Scoccimarro va delineandone il bando. Fondi anche per i raduni che servono bevande alla spina ... triesteprima.it

Regione Piemonte: «Oltre 2,2 milioni di euro per 232 eventi sportivi del 2025»Lo annunciano il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni: ... tuttosport.com

Oltre 110 milioni di euro di indotto, più di 550mila presenze sul territorio, 382 eventi sportivi e più di 1.000 giornate di sport in tutta la Liguria. Liguria Regione Europea dello Sport è stata una scelta concreta e vincente, come conferma il report di analisi present facebook

“Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”: oltre 110 milioni di indotto e 550mila presenze x.com