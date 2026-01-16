UE fondi per i Rom | 2,2 milioni per tennis corsi green concerti e sagre

L’Unione Europea ha stanziato 2,2 milioni di euro destinati a progetti per le comunità rom, coprendo iniziative come corsi di formazione green, eventi culturali, tornei di tennis e sagre. Questa distribuzione di fondi mira a promuovere l’inclusione sociale e lo sviluppo locale, sostenendo attività che favoriscono l’integrazione e il dialogo tra diverse realtà. Un intervento volto a rafforzare il tessuto sociale delle comunità coinvolte.

di Massimo Sanvito – Quella che segue non è una carrellata di burle. La premessa, che dovrebbe essere scontata nel giornalismo, in questo caso è doverosa vista la portata dell’oggetto in questione. Purtroppo. La Commissione europea, tra il 2022 e il 2027, ha stanziato la bellezza di 2,2 milioni di euro per nove progetti studiati per migliorare l’integrazione dei rom in tutto il continente.Fondi a pioggia a una sfilza di associazioni, ovviamente anche italiane, incaricate di coccolare i nomadi col solito miraggio dell’inclusione sociale. E così ecco 200mila euro per Itinerari europei del patrimonio culturale rom, di cui 38mila erogati alla “Thèm Romanó-Mondo Zingaro” con sede a Lanciano, con l’obiettivo di dare “visibilità alle manifestazioni culturali rom più significative”: concerti, mostre, conferenze e laboratori per “preservare, promuovere e diffondere” la diversità nomade e migliorare “le condizioni economiche e di vita” degli stessi rom facendo leva sul turismo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

