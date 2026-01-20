Due milioni per sport feste e sagre | torna il finanziamento per gli eventi green

È stato riattivato il fondo di due milioni di euro destinato a sport, feste e sagre con un focus sulla sostenibilità ambientale. Un milione di euro sono riservati a associazioni e società sportive che organizzano eventi, iniziative e attività di divulgazione legate al rispetto dell’ambiente. Questa misura mira a promuovere pratiche sostenibili attraverso eventi di coinvolgimento pubblico, rafforzando la sensibilità verso temi ecologici nel settore.

UE, fondi per i Rom: 2,2 milioni per tennis, corsi green, concerti e sagreL’Unione Europea ha stanziato 2,2 milioni di euro destinati a progetti per le comunità rom, coprendo iniziative come corsi di formazione green, eventi culturali, tornei di tennis e sagre.

Finanziamento da 12 milioni per la transizione “green“ dell’azienda dei pomodoriUn finanziamento di 12 milioni di euro sostiene la transizione ecologica dell’azienda di pomodori Solana, con sede a Maccastorna.

