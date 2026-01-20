Il Como si impone con un netto 3-0 sulla Lazio all'Olimpico, mostrando una prestazione solida e convincente. La vittoria rappresenta un passo importante nel percorso della squadra, che ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create. Un risultato che conferma l’ottimo stato di forma del Como e il suo crescente rendimento in campionato.

Como, 19 gennaio 2025 – Il Como si rilancia, dà spettacolo e sbanca l'Olimpico vincendo 3 a 0 contro una Lazio mai in partita. Decisive la rete immediata Baturina e la doppietta di uno scatenato Nico Paz, che pure fallito un rigore. Nel posticipo della ventunesima giornata il tecnico lariano Fabregas è riuscito, in pieno “stile Barcellona”, a far coesistere i due fantasisti e lo show non si è fatto attendere. Ed è giusto dire che il risultato sarebbe potuto essere ancora più largo, se appunto Paz non avesse sbagliato un rigore. I lariani, grazie a questo successo, rinsaldano il sesto posto e si portano a meno due dalla Juventus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Doppio Paz più Baturina, è un Como spettacolare: Lazio travolta 3-0

Como spettacolare, la Lazio crolla all’Olimpico: Nico Paz e Baturina show, Fabregas a -2 dalla JuveLa Lazio subisce una pesante sconfitta all'Olimpico contro il Como, che si impone con un risultato di 0-3.

Como spettacolare all’Olimpico: Lazio travolta 0-3Nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, il Como ha battuto la Lazio 3-0 all'Olimpico.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

CiaoComo sport - Lazio Como 0 - 2 alla fine del primo tempo Termina il primo tempo con il Como in vantaggio di due reti, al 2' Baturina e al 24' Nico Paz. I ragazzi di mister Fabregas hanno avuto la possibilità di mettere dentro anche il terzo gol ma Nico Paz al facebook