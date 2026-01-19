Como spettacolare all’Olimpico | Lazio travolta 0-3

Nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, il Como ha battuto la Lazio 3-0 all'Olimpico. La sconfitta mette in discussione le ambizioni europee dei biancocelesti, ancora fermi a quota punti in classifica. La partita ha evidenziato le difficoltà della Lazio nel mantenere la continuità di risultati, mentre il Como ha saputo approfittare delle occasioni per conquistare una vittoria importante.

La Lazio crolla all'Olimpico e vede allontanarsi l'Europa: nel posticipo della 21ª giornata di Serie A, il Como si impone con un netto 3-0 sul campo dei biancocelesti, noni in classifica e chiamati a dare continuità dopo il successo di Verona. La squadra di Cesc Fàbregas domina dal primo all'ultimo minuto, mentre la Lazio di Maurizio Sarri si smarrisce presto e non trova mai una vera reazione. Il risultato è pesante, la prestazione ancora di più. Primo tempo: Como lucido, Lazio fragile. Il match si indirizza subito. Dopo pochi minuti il Como passa: manovra rapida sulla sinistra, palla dentro e Martin Baturina trova il destro vincente, complice una deviazione che sorprende Ivan Provedel.

