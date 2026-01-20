Dl Sicurezza governo valuta norma contro violenza giovanile | l’approvazione entro fine mese

Il governo di Giorgia Meloni sta valutando l’introduzione di una norma specifica contro la violenza giovanile, prevista all’interno del decreto sicurezza. L’obiettivo è approvare questa misura entro la fine del mese, rafforzando le politiche di prevenzione e controllo. La proposta mira a intervenire in modo efficace per contrastare comportamenti violenti tra i giovani, contribuendo alla sicurezza e alla coesione sociale.

Il governo di Giorgia Meloni sarebbe intenzionato a procedere con una norma contro la violenza giovanile all’interno del decreto sicurezza. Lo riportano fonti vicine al dossier, spiegando che la decisione è stata presa nel corso del vertice di maggioranza che si è tenuto nel pomeriggio di oggi a Palazzo Chigi. Il premier e i ministri si sono incontrati proprio per discutere del tema, anche in considerazione dei gravi eventi che si sono verificati nei giorni scorsi. La riunione è stata definita “costruttiva” e “molto positiva” e sembrerebbe che vi sia stata la “massima condivisione” da parte dei presenti sui temi trattati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Piantedosi, "dl sicurezza entro gennaio". Le opposizioni: "Governo fallimentare"Il ministro Piantedosi ha annunciato che il nuovo decreto sicurezza sarà pronto entro gennaio e arriverà al Consiglio dei ministri.

Piantedosi dopo l’uccisione di Abanoub Youssef: «Basta coltelli a scuola, norme entro fine mese». Cosa prevede il pacchetto sicurezza del governoDopo l’episodio mortale a La Spezia, il ministro dell’Interno Piantedosi annuncia norme più stringenti contro l’uso di coltelli a scuola, con un pacchetto sicurezza in arrivo entro fine mese.

Argomenti discussi: Sicurezza, Meloni pensa al decreto la Lega: stretta sui giovani stranieri; Ddl sicurezza dalle norme anti-maranza con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per manifestanti violenti.

