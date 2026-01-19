Disuguaglianza record nel mondo | 12 miliardari più ricchi di 4,1 miliardi di persone

Recenti dati evidenziano una crescente disuguaglianza globale, con 12 miliardari che possiedono più di 4,1 miliardi di persone. Questa situazione sottolinea come la distribuzione della ricchezza sia diventata sempre più sbilanciata, ponendo questioni importanti sul futuro economico e sociale a livello mondiale. Un’analisi obiettiva di questa realtà invita a riflettere sulle cause e sulle possibili soluzioni.

La disuguaglianza regna sovrana, nel mondo: la forbice tra ricchi e poveri non è mai stata così ampia. A certificarlo è il nuovo rapporto annuale di Oxfam, presentato come di consueto alla vigilia del World Economic Forum di Davos, in programma da oggi al 23 gennaio. Nel 2025, dodici miliardari detengono una ricchezza complessiva superiore a quella posseduta dalla metà più povera dell’umanità, circa 4,1 miliardi di persone. Una concentrazione di risorse senza precedenti nella storia moderna. Sulle montagne svizzere si danno appuntamento leader politici, economici e finanziari e il rapporto Oxfam arriva con dati e un appello forte. 🔗 Leggi su Panorama.it

