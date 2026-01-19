Dodici miliardari più ricchi di metà della popolazione mondiale il rapporto Oxfam

Il rapporto Oxfam intitolato “Nel baratro della disuguaglianza” evidenzia un dato significativo: dodici miliardari possiedono più ricchezza di metà della popolazione mondiale. Questo paradosso sottolinea le profonde disuguaglianze economiche presenti oggi e invita a riflettere sulle implicazioni per la democrazia e la coesione sociale. La pubblicazione analizza le cause di questa disparità e propone possibili vie d’uscita per un’equa distribuzione delle risorse.

Emerge un paradosso dal nuovo rapporto Oxfam intitolato “Nel baratro della disuguaglianza. Come uscirne e prendersi cura della democrazia”. Nel 2025 oltre 3.000 miliardari hanno controllato una ricchezza mai vista prima, mentre quasi metà del pianeta è rimasta intrappolata nella povertà. Oxfam è una confederazione internazionale di organizzazioni non profit che lotta contro la povertà e l’ingiustizia globale. Il patrimonio delle persone più ricche al mondo. L’ultimo rapporto Oxfam è stato presentato all’apertura del World Economic Forum di Davos. Secondo Oxfam, il patrimonio complessivo dei miliardari ha raggiunto nel 2025 i 18. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Miliardari sempre più ricchi: l’anno della ‘grande divergenza’. Il 25% della ricchezza mondiale nelle mani di 8 uomini

Il 2025 si caratterizza per la crescente concentrazione di ricchezza, con il 25% del patrimonio mondiale nelle mani di appena otto persone. Mentre i mercati globali attraversano periodi di elevata volatilità, i dati evidenziano un aumento significativo delle fortune dei più ricchi, sottolineando una dinamica di grande divergenza tra ricchi e restanti. Questa tendenza solleva questioni sulla distribuzione della ricchezza a livello mondiale e sulle sue implicazioni future.

