Spagna disastro ferroviario a Cordova | i morti sono almeno 40 si indaga sul giunto saltato

Un grave incidente ferroviario si è verificato a Córdoba, in Spagna, causando almeno 40 vittime. Secondo le testimonianze, il treno ha frenato improvvisamente, scatenando il panico tra i passeggeri. Le autorità stanno indagando sulle cause, concentrandosi in particolare su un possibile guasto al giunto del binario. La tragedia evidenzia ancora una volta le sfide di sicurezza nel settore ferroviario.

La tragedia accaduta ieri alle 19:40 sembra avere un copione piuttosto simile. Come riferito da alcuni sopravvissuti, il treno ha frenato di colpo e poi si sarebbe scatenato il caos. "Siamo stati sbalzati in aria, c'erano corpi dappertutto. Ho pensato di morire", ha raccontato una ragazza che era a bordo di uno dei due treni I morti del disastro ferroviario di Cordova, in Spagna, sono arrivati a 40. Un numero impressionante, che potrebbe continuare ad aumentare con il proseguimento delle ricerche tra i rottami della tragedia. Due treni dell’Alta Velocità si sono scontrati frontalmente per motivazioni ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Spagna, le prime ipotesi sul disastro ferroviario: forse il deragliamento per un giunto saltatoLe autorità spagnole stanno indagando sulle cause del recente disastro ferroviario, con le prime ipotesi che puntano a un possibile deragliamento causato da un giunto saltato.

Disastro ferroviario in Spagna, almeno 39 morti. Il ministro: “Treno e binari nuovi, incidente strano”Un grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna, provocando almeno 39 vittime.

