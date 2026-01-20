Disastro ferroviario in Andalusia, si cercano ancora i dispersi

Un grave incidente ferroviario si è verificato in Andalusia, coinvolgendo due treni. Le operazioni di ricerca dei dispersi sono ancora in corso, con équipe sul campo che lavorano per individuare eventuali sopravvissuti tra i vagoni coinvolti. La comunità locale e le autorità monitorano attentamente la situazione, mentre si cercano di capire le cause di questo sfortunato evento.

Si cercano ancora dei dispersi all'interno dei vagoni dei due treni che si sono scontrati in Andalusia. Al momento il bilancio parla di almeno una quarantina di vittime ma potrebbero essere molte di più. Oggi in Spagna lutto nazionale. Servizio di Franco Rossi

Andalusia, il disastro ferroviario: un giunto rotto, tutto in 20 secondiL'incidente ferroviario avvenuto in Andalusia il 18 gennaio ha causato gravi conseguenze.

Spagna, incidente ferroviario in Andalusia: 41 morti. Proseguono le ricerche dei dispersi – La direttaUn grave incidente ferroviario si è verificato ad Adamuz, in Andalusia, Spagna, causando almeno 41 vittime e numerosi feriti.

Disastro ferroviario in Andalusia, i test dei treni sulla rete che fanno il check-up dei binari in Spagna ci sono?; Cosa sappiamo sul disastro ferroviario in Spagna; Spagna, scontro fra treni: almeno 40 morti. Trovato giunto rotto. LIVE; Salta un binario, deragliano due treni in Andalusia: almeno 40 morti e oltre 100 feriti.

Incidente ferroviario in Spagna, il ruolo di Ferrovie dello Stato e il treno prodotto in Italia - Il disastro ferroviario ad Adamuz, in Andalusia, coinvolge l'Italia: la compagnia dell'alta velocità Iryo è controllata da Ferrovie dello Stato e il treno è stato costruito a Pistoia. L'inchiesta si concentra su un cedimento dei binari ma non si escludono altri problemi tecnici.

Disastro ferroviario in Spagna: salgono a 41 le vittime - I reali in visita in Andalusia. Proclamato il lutto nazionale dopo il tragico incidente sulla linea ad alta velocità Madrid-Cordova

Il disastro ferroviario ad Adamuz, in Andalusia, coinvolge l'Italia: la compagnia dell'alta velocità Iryo è controllata da Ferrovie dello Stato e il treno è stato costruito a Pistoia. L'inchiesta si concentra su un cedimento dei binari ma non si escludono altri problemi tecnici.

Lutto nazionale per il disastro ferroviario in Andalusia. I treni erano nuovi, il tracciato ammodernato di recente, si indaga sulla rottura di un giunto tra i binari. Il premier Sanchez non andrà al Forum di Davos.