L'incidente ferroviario avvenuto in Andalusia il 18 gennaio ha causato gravi conseguenze. Juanma Moreno, presidente della regione, ha definito l’accaduto come una “catastrofe senza precedenti”. L’incidente, avvenuto in pochi secondi a causa di un giunto rotto, ha suscitato preoccupazioni sulla sicurezza del sistema ferroviario locale. Questo evento evidenzia l’importanza di monitorare e garantire l’efficienza delle infrastrutture di trasporto.

"È "una catastrofe senza precedenti". Definisce così Juanma Moreno, presidente dell' Andalusia, l'incidente ferroviario avvenuto domenica 18 gennaio intorno alle 19.39. Al momento infatti il bilancio è di 39 morti, tra cui il macchinista, e 48 persone ricoverate in ospedale. Oltre a chi lavora per salvare chi era a bordo dei due treni sulla linea dell’alta velocità Madrid-Andalusia, c'è anche chi è al lavoro per ricostruire l'accaduto. Per il ministro dei Trasporti, Óscar Puente, si tratta di un incidente "strano e difficile da spiegare" visto che in quel tratto c'è un rettilineo rinnovato, peraltro, a maggio 2025 come parte di lavori di manutenzione, secondo quanto comunicato da Adif, che gestisce la rete. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andalusia, il disastro ferroviario: un giunto rotto, tutto in 20 secondi

I 20 secondi tra il deragliamento e lo scontro: cos'è successo in Andalusia? «Trovato giunto rotto»| Inferno sull'alta velocità: 39 morti

Tra il deragliamento e lo scontro in Andalusia sono passati circa 20 secondi, durante i quali si è scoperto che un giunto rotto ha causato l’incidente. Il treno Iryo, costruito in Italia, è coinvolto in questa tragedia che ha provocato 39 vittime e numerosi feriti, di cui 13 in condizioni gravi. Un evento che solleva importanti questioni sulla sicurezza e sulla manutenzione dei sistemi ferroviari ad alta velocità.

Spagna, confermata causa disastro ferroviario: “Inquirenti hanno trovato giunto rotto”

Le autorità spagnole hanno confermato che il disastro ferroviario avvenuto recentemente è stato causato da un giunto rotto, come ipotizzato nelle prime analisi. L’incidente ha provocato la morte di 39 persone e il ferimento di 73. Le indagini continuano per approfondire le cause e adottare misure preventive adeguate.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Andalusia, incidente fra treni: 39 morti e 122 feriti. Ipotesi del disastro, un giunto saltato tra binari - Andalusia sono deragliati: il bilancio delle vittime sale di ora in ora. ilmessaggero.it