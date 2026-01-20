Direttiva Piantedosi il modello Roma batte Landini il disfattista

La Direttiva Piantedosi, ispirata al modello Roma, si sta diffondendo a livello nazionale. Le misure adottate dalla Questura di Roma per garantire la sicurezza dei locali pubblici, come i recenti controlli e i sigilli al Piper, vengono ora estese in tutto il Paese, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza urbana.

Il modello Roma diventa nazionale. I controlli della Questura capitolina per mettere in sicurezza i principali locali della città eterna, che hanno portato i sigilli al Piper, la storica discoteca amata dai vip, saranno effettuati in tutto lo stivale. A specificarlo una direttiva del Viminale, inviata a tutti i prefetti, al capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e al Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Attilio Visconti. Nella missiva viene spiegato come la tragedia di Crans Montana, impone a chi di dovere di «intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva», ogni attività tesa a «tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori» impegnati nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento.

