Direttiva Piantedosi il modello Roma batte Landini il disfattista
La Direttiva Piantedosi, ispirata al modello Roma, si sta diffondendo a livello nazionale. Le misure adottate dalla Questura di Roma per garantire la sicurezza dei locali pubblici, come i recenti controlli e i sigilli al Piper, vengono ora estese in tutto il Paese, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della legalità e della sicurezza urbana.
Il modello Roma diventa nazionale. I controlli della Questura capitolina per mettere in sicurezza i principali locali della città eterna, che hanno portato i sigilli al Piper, la storica discoteca amata dai vip, saranno effettuati in tutto lo stivale. A specificarlo una direttiva del Viminale, inviata a tutti i prefetti, al capo della Polizia -Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Vittorio Pisani e al Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Attilio Visconti. Nella missiva viene spiegato come la tragedia di Crans Montana, impone a chi di dovere di «intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva», ogni attività tesa a «tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori» impegnati nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlliLa recente direttiva di Piantedosi sui controlli nei locali pubblici nasce dall’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza, a seguito della tragedia di Crans-Montana.
Piantedosi: “Il ‘modello Caivano’ lo applicheremo anche altrove”Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il “modello Caivano” sarà adottato anche in altre aree.
Nuova direttiva del governo sulla sicurezza dei locali dopo Crans-Montana: ecco come cambiano i controlli; Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlli; Crans Montana, la nuova direttiva del Viminale: Più controlli nei locali; IL SOLE 24 ORE * ITALIA: LOCALI PUBBLICI, MAI PIÙ CRANS-MONTANA: ECCO LA DIRETTIVA PIANTEDOSI SUI CONTROLLI.
Direttiva Piantedosi, i controlli serrati alle discoteche romane ora modello nazionale - Il modello Roma diventa nazionale. I controlli della Questura capitolina per mettere in sicurezza i principali locali della città eterna, che ... iltempo.it
Dopo Crans-Montana, controlli rafforzati nei locali in tutta Italia: la direttiva di Piantedosi - Strage di Crans-Montana: la tragedia spinge l'Italia a intensificare controlli su sicurezza, capienza e norme antincendio nei locali. Ecco la direttiva del ministro Piantedosi. notizie.it
Locali pubblici, mai più Crans-Montana: ecco la direttiva Piantedosi sui controlli ilsole24ore.com/art/locali-pub… x.com
'Più controlli nei locali', direttiva Viminale dopo Crans-Montana Indicazioni ai prefetti, norme antincendio per aumentare la sicurezza Arriva la stretta del Viminale dopo la strage di Capodanno di Crans Montana. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha invia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.