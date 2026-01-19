Locali pubblici mai più Crans-Montana | ecco la direttiva Piantedosi sui controlli

La recente direttiva di Piantedosi sui controlli nei locali pubblici nasce dall’esigenza di rafforzare le misure di sicurezza, a seguito della tragedia di Crans-Montana. L’obiettivo è garantire ambienti più sicuri per clienti e operatori, attraverso controlli più puntuali e strategie di prevenzione efficaci. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di un impegno continuo per migliorare la tutela della pubblica sicurezza nei luoghi di ritrovo e svago.

«La tragedia di Crans-Montana ha riproposto all’attenzione il tema della sicurezza nei pubblici esercizi e nei locali di pubblico spettacolo». E, anche se il nostro sistema «ha mostrato nel tempo grande affidabilità», quanto accaduto in Svizzera «impone di intensificare al massimo, soprattutto in chiave preventiva, l’attività di controllo sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori». Comincia così il testo della direttiva inviata ai prefetti dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. Il giro di vite prevede innanzitutto una ricognizione della situazione a livello provinciale, a valle della quale ciascun prefetto sarà chiamato a «impartire puntuali indicazioni a tutti gli attori del sistema» per potenziare i dispositivi di controllo, verificare il pieno rispetto della normativa di settore e contrastare l’abusivismo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Dopo la tragica notte di Capodanno a Crans-Montana, si torna a discutere dell’importanza di aumentare i controlli nei locali pubblici. La tragedia ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sulla prevenzione, coinvolgendo la sensibilità di tutta la comunità. È fondamentale riflettere su come garantire ambienti più sicuri, senza perdere di vista il rispetto e la sobrietà, affinché simili incidenti possano essere evitati in futuro.

A Crans Montana, tra le vittime italiane della strage di Capodanno si trova Chiara Costanzo. La commemorazione ha visto oltre mille partecipanti, mentre il sindaco ha sottolineato l’intensità dei controlli sui locali. La giornata di lutto nazionale, proclamata per il 9 gennaio, ricorda il dolore condiviso e la necessità di riflettere sulla sicurezza.

