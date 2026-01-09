Piantedosi | Il ‘modello Caivano’ lo applicheremo anche altrove

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato che il “modello Caivano” sarà adottato anche in altre aree. Durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica a Caivano, ha sottolineato l’intenzione di estendere le strategie sviluppate nella cittadina napoletana per migliorare la sicurezza. Questa decisione riflette l’impegno delle autorità nel perseguire approcci efficaci e condivisi per affrontare le problematiche di ordine pubblico.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Il modello Caivano? Stiamo cercando di esportalo altrove”. A parlare è il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che nella cittadina a nord di Napoli ha presieduto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Piantedosi, rispondendo alla domanda di un giornalista, ha assicurato che la massima attenzione su Caivano non ha sottratto risorse ad altri territori della provincia di Napoli. “E’ stato un modello doveroso verso Caivano che ha avuto un effetto benefico su tutta l’area metropolitana”, ha concluso il ministro. “Caivano ha un nuovo ottimo sindaco e noi siamo contenti ed è merito suo e dei cittadini caivanesi che lo hanno scelto”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

