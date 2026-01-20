DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7

Da tpi.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera, 20 gennaio 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. La puntata offre un approfondimento sui temi di attualità, politica e società, con ospiti di rilievo e analisi mirate. DiMartedì rappresenta un appuntamento di informazione e confronto, proposto ogni martedì sera, offrendo agli spettatori un’analisi equilibrata degli avvenimenti più rilevanti.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 20 gennaio 2026, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 20 gennaio 2026, di DiMartedì. 🔗 Leggi su Tpi.it

dimarted236 le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su la7

© Tpi.it - DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7

DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 13 gennaio 2026 su La7Stasera, 13 gennaio 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris.

Leggi anche: DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 4 novembre 2025 su La7

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: Posizioni economiche ATA, martedì sapremo dove si svolgeranno le prove. Poi la data del test. Le anticipazioni; La Forza di una Donna: anticipazioni martedì 13 gennaio! La verità sull'arresto di Sarp; Far West di Salvo Sottile cambia giorno: dal 20 gennaio andrà in onda il martedì sera su Rai3; La Promessa: anticipazioni martedì 13 gennaio! Manuel rivela chi è l'assassino di Jana.

dimartedì le anticipazioni ediMartedì, la tensione tra Europa e Stati Uniti al centro del talk - diMartedì: Giovanni Floris torna in prima serata con la tensione tra Stati Uniti ed Europa. Spazio al tema sicurezza e ai dazi. Gli ospiti ... davidemaggio.it

dimartedì le anticipazioni ediMartedì, Floris riparte con Conte e Bersani tra gli ospiti - diMartedì: Giovanni Floris torna su La7 con un approfondimento sull'operato del Governo per il 2026. Tra gli ospiti, Conte e Bersani ... davidemaggio.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.