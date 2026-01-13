DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 13 gennaio 2026 su La7

Stasera, 13 gennaio 2026, torna su La7 il talk show DiMartedì, condotto da Giovanni Floris. La puntata offre un approfondimento sui principali temi di attualità, con interventi di ospiti qualificati e analisi critiche. DiMartedì rappresenta un momento di confronto e informazione, presentando le anticipazioni più importanti della serata e offrendo uno spazio di riflessione su temi di interesse pubblico.

DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 13 gennaio 2026, torna l'appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 13 gennaio 2026, di DiMartedì.

