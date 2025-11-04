DiMartedì le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 4 novembre 2025 su La7
DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 4 novembre 2025, su La7. DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 4 novembre 2025, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata. Il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio nella puntata di oggi alla campagna elettorale ma senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 4 novembre 2025, di DiMartedì. 🔗 Leggi su Tpi.it
Altre letture consigliate
DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 4 novembre 2025 su La7 - DiMartedì anticipazioni, temi, ospiti e rubriche della puntata di stasera 4 novembre 2025 su La7, ore 21. Come scrive tpi.it
Anticipazioni e ospiti diMartedì: la puntata del 4 novembre 2025 su La7 - Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di diMartedì in onda il 4 novembre su La7 con Giovanni Floris. Riporta donnaglamour.it
diMartedì: tra gli ospiti di Floris c’è Mottola, inviato di Report - diMartedì torna su La7 con una nuova puntata condotta da Giovanni Floris. Lo riporta davidemaggio.it