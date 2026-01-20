Diego Baroni scomparso da una settimana | il telefono agganciato a Milano poi il silenzio Indagine per sottrazione di minore

Da oltre una settimana, Diego Baroni, 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso. Il suo telefono si aggancia a Milano, ma successivamente si è perso ogni contatto. Attualmente, le autorità stanno conducendo un’indagine per sottrazione di minore, mentre familiari e amici attendono eventuali aggiornamenti sulla sua posizione.

Ancora nessuna traccia di Diego Baroni, il ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, di cui non si hanno notizie dallo scorso 12 gennaio. Quella mattina il giovane è uscito di casa per andare a scuola, ma in classe non ci è mai arrivato. Le ricerche si stanno concentrando nella zona di Milano, dove il suo telefono è stato agganciato per l'ultima volta. Ad alcune amiche aveva parlato di misteriosi amici che nessuno conosce. La pista privilegiata è che l'adolescente possa essere stato contattato in rete e convinto ad andare a Milano. Su TikTok ha lasciato alcune tracce. Si indaga per sottrazione di minore: il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuola.

