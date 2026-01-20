Diego Baroni, 14 anni di Verona, è scomparso il 12 gennaio. Le autorità stanno indagando per sottrazione di minore, considerando anche possibili collegamenti con contenuti su TikTok e ipotesi di plagio. La famiglia e le forze dell'ordine stanno collaborando per ricostruire quanto accaduto e trovare il ragazzo.

Verona, 20 gennaio 0226 – Potrebbero essere stato plagiato e sequestrato da qualcuno il 14enne Diego Baroni, lo studente veronese scomparso dal 12 gennaio. Era uscito dalla sua casa di San Giovanni Lupatoto (Verona) per andare a scuola, ma in classe non è mai arrivato. Gli inquirenti hanno un sospetto inquietante: il ragazzino potrebbe essere stato agganciato in rete e convinto ad andare a Milano, dove è stato agganciato per l'ultima volta il suo cellulare. La procura di Verona ha aperto un fascicolo per sottrazione di minore: è questa l'ipotesi di reato su cui indagano i pm. Fonti giudiziarie hanno confermato che le indagini procedono sull'ipotesi di un sequestro – come riporta oggi il Corriere di Verona – pur mantenendo il massimo riserbo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diego Baroni, il 14enne scomparso da Verona: si indaga per sottrazione di minore. Le tracce su TikTok e l’ipotesi del plagio

Diego Baroni, 14enne scomparso dal 12 gennaio: procura indaga per sottrazione di minoreDiego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è scomparso il 12 gennaio.

Diego Baroni scomparso, si indaga per sottrazione di minore. Il 14enne potrebbe essere stato plagiato al punto di abbandonare mamma, sorelle e scuolaLa procura di Verona indaga sulla scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto.

