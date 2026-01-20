Diego Baroni scomparso a San Giovanni Lupatoto vicino Verona il post della madre del 14enne | Mi serve aiuto

Il 14enne Diego Baroni è scomparso il 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto, vicino Verona. La madre ha condiviso un appello sui social chiedendo aiuto. La sua scomparsa desta preoccupazione: le autorità e la comunità sono state invitate a collaborare per ritrovarlo. Restano in attesa di aggiornamenti e di eventuali segnalazioni utili alle indagini.

La madre di Diego Baroni, il 14enne scomparso dal 12 gennaio a San Giovanni Lupatoto vicino Verona, ha lanciato un appello per avere aiuto nelle ricerche del figlio. L'ipotesi di reato su cui sta indagando la Procura della Repubblica di Verona è quella di sottrazione di minore. L'appello della madre di Diego Baroni Il punto sulle indagini sulla scomparsa di Diego Baroni La manifestazione per Diego Baroni L'appello della madre di Diego Baroni L'appello lanciato da Sara Agnolin, madre di Diego Baroni, risale allo scorso 14 gennaio, due giorni dopo la scomparsa del figlio. Nel post pubblicato su Facebook si legge: "Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì.

