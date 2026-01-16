Da quattro giorni, la famiglia di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è in apprensione per la sua scomparsa. La madre ha lanciato un appello chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. La comunità e le autorità sono impegnate nelle ricerche, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sugli eventuali sviluppi.

Verona, 16 gennaio 2026 - Sono ore di ansia a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, per la scomparsa del 14enne Diego Baroni. Il ragazzo è svanito nel nulla il 12 gennaio, uscito di casa per andare a scuola e non più tornato. Diego quella mattina era andato a prendere il bus alle 6.45 per giungere in tempo per le lezioni all'Istituto professionale Giorgi di Verona, ma anche a scuola non l'ha visto arrivare nessuno. Ripetuti gli appelli della mamma sui social, ed è stata presentata una denuncia ai Carabinieri. "Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì.non è andato a scuola e il telefono risulta spento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Diego Baroni scomparso da 4 giorni. La madre del 14enne: “Aiutatemi a ritrovarlo”

Leggi anche: Scomparso da due giorni Francesco Strasso, 27 anni: paura a Pagani, la madre: ‘Aiutatemi a ritrovarlo’

Leggi anche: Diego Baroni, nessuna notizia del 14enne scomparso: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Diego Baroni scomparso da casa a 14 anni: «Visto l'ultima volta in stazione a Verona, il cellulare localizzato a Milano»; Scomparso da casa a 14 anni, ore di angoscia per Diego Baroni; Verona | Scomparso da lunedì mattina: si cerca un ragazzo di 14 anni; Ancora nessuna traccia di Diego, il 14enne scomparso da 4 giorni.

Diego Baroni scomparso vicino Verona, del 14enne non si hanno più notizie da 4 giorni. «Non è mai arrivato a scuola» - Sono ore di ansia a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non ... msn.com