Diego Baroni scomparso da 4 giorni La madre del 14enne | Aiutatemi a ritrovarlo
Da quattro giorni, la famiglia di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni di San Giovanni Lupatoto, è in apprensione per la sua scomparsa. La madre ha lanciato un appello chiedendo aiuto per ritrovare il figlio. La comunità e le autorità sono impegnate nelle ricerche, mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni e sugli eventuali sviluppi.
Verona, 16 gennaio 2026 - Sono ore di ansia a San Giovanni Lupatoto, nel Veronese, per la scomparsa del 14enne Diego Baroni. Il ragazzo è svanito nel nulla il 12 gennaio, uscito di casa per andare a scuola e non più tornato. Diego quella mattina era andato a prendere il bus alle 6.45 per giungere in tempo per le lezioni all'Istituto professionale Giorgi di Verona, ma anche a scuola non l'ha visto arrivare nessuno. Ripetuti gli appelli della mamma sui social, ed è stata presentata una denuncia ai Carabinieri. "Non ho più notizie di mio figlio Diego da lunedì.non è andato a scuola e il telefono risulta spento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
