Diego Baroni scomparso a 14 anni | È vivo qualcuno lo nasconde

La scomparsa di Diego Baroni, avvenuta quando aveva 14 anni, resta un caso ancora irrisolto. Recenti sviluppi hanno riacceso l’attenzione sulla vicenda, con alcuni elementi che suggeriscono la possibilità che il giovane possa essere ancora vivo. Le autorità continuano le indagini nel tentativo di fare chiarezza e ritrovare Diego, mantenendo aperta ogni ipotesi e speranza.

Il mistero che avvolge la scomparsa di Diego Baroni si infittisce, ma una flebile speranza si fa strada tra le scrivanie degli inquirenti veronesi. A otto giorni dal quel lunedì 12 gennaio, quando il giovane si è allontanato da Pozzo di San Giovanni Lupatoto, le indagini hanno preso una piega decisiva. Secondo gli ultimi aggiornamenti della Procura di Verona, coordinata dal procuratore Raffaele Tito, il giovane "sarebbe vivo, ma non si troverebbe da solo". Questa convinzione ha spinto gli inquirenti a ipotizzare che "qualcuno lo starebbe nascondendo e sta gestendo la fuga", uno scenario che ha portato al cambio di passo giudiziario: l'inchiesta, aperta ufficialmente il 16 gennaio, è ora per sottrazione di minore.

