Diego Baroni scomparso 8 giorni fa si indaga per sottrazione di minore | Qualcuno lo aiuta a nascondersi

Da otto giorni si cercano notizie di Diego Baroni, il ragazzo scomparso a San Giovanni Lupatoto. Le indagini sono concentrate sulla possibilità di sottrazione di minore, con l’ipotesi che qualcuno possa averlo aiutato a nascondersi. Diego, 14 anni, avrebbe preso un treno per Milano, ma da allora non è più stato rintracciato. Le forze dell’ordine proseguono le ricerche nel tentativo di ritrovarlo.

Diego Baroni scomparso da 8 giorni, aperto fascicolo: stasera la marcia di solidarietà alla famiglia del 14enne - Continuano le ricerche del 14enne Diego Baroni, scomparso da San Giovanni Lupatoto lunedì 12 gennaio. fanpage.it

Il quattordicenne Diego Baroni è vivo ma c’è qualcuno che lo sta nascondendo e sta gestendo la fuga dalla sua casa di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, alle porte di Verona. Sembra essere questa la pista seguita dagli investigatori coordinati dal procuratore - facebook.com facebook

Diego Baroni, scomparso a 14 anni: si indaga per sottrazione di minore. Perizia sul computer, la pista che porta a Milano x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.