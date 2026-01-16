Scomparso a 14 anni nel Veronese ecco cosa sappiamo su Diego Baroni

A San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, si intensifica la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, un ragazzo di 14 anni scomparso il 12 gennaio. Da allora, non ha più fatto ritorno a casa e le ricerche sono in corso. Questa notizia ha sollevato attenzione e interesse nella comunità locale, che spera in un esito positivo.

A San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a casa. Il ragazzino era uscito alle 6.45 per prendere il bus che lo avrebbe dovuto portare all’Istituto professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola. L’ultimo avvistamento del ragazzino è avvenuto davanti alla stazione di Verona Porta Nuova, dove ad alcune amiche ha detto che era diretto a Milano per raggiungere degli amici, dei quali la famiglia non è a conoscenza. E proprio in una zona del capoluogo lombardo è stato infatti agganciato per l’ultima volta il suo cellulare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Scomparso a 14 anni nel Veronese, ecco cosa sappiamo su Diego Baroni Leggi anche: Diego Baroni scomparso a 14 anni: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano” Leggi anche: Diego Baroni, nessuna notizia del 14enne scomparso: “Ha condiviso video su TikTok, potrebbe essere a Milano” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. 14enne scomparso da tre giorni nel Veronese: non è mai arrivato a scuola; Diego Baroni scomparso da casa a 14 anni: «Visto l'ultima volta in stazione a Verona, il cellulare localizzato a Milano»; Verona | Scomparso da lunedì mattina: si cerca un ragazzo di 14 anni; Diego, scomparso da casa da lunedì: ricerche continue, aperto un fascicolo d'indagine. Verona, ragazzino di 14 anni scomparso da 4 giorni. La madre: “Aiutatemi a ritrovarlo” - Il giovane, Diego Baroni, è stato visto l’ultima volta alla stazione per prendere un treno per Milano. quotidiano.net

DIEGO BARONI Verona, scomparso il 14enne Diego Baroni - 45 per prendere il bus diretto all’Istituto professionale Giorgi di Verona, ma non è mai arrivato a scuola ... statoquotidiano.it

Scomparso a 14 anni nel Veronese, ecco cosa sappiamo su Diego Baroni - A San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, cresce la preoccupazione per la scomparsa di Diego Baroni, 14enne che lo scorso 12 gennaio ha fatto perdere le proprie tracce e non è più tornato a cas ... msn.com

Diego Baroni scomparso da casa a 14 anni: «Visto l'ultima volta in stazione a Verona, il cellulare localizzato a Milano» x.com

"UNA GRAVE PERDITA" | La scomparsa a 52 anni del sindaco Aldegheri: Campofelice di Fitalia gli dà l'addio, domani funerali --> https://www.teleone.it/2026/01/16/una-grave-perdita-campofelice-di-fitalia-da-laddio-al-sindaco-pietro-aldegheri-scomparso-a - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.