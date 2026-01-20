Didattica della Shoah e cultura ebraica | dall’UNESCO due guide operative gratuite per la scuola in inglese

L'UNESCO ha reso disponibili due guide gratuite in inglese dedicate alla didattica della Shoah e alla cultura ebraica. Questi strumenti analizzano le carenze nei libri di testo sull'antisemitismo e forniscono ai docenti un manuale pratico con dieci strategie per promuovere una formazione più consapevole e rispettosa in ambito scolastico.

L’UNESCO ha pubblicato due guide che analizzano le lacune dei libri di testo sull’antisemitismo contemporaneo e offrono ai docenti un manuale pratico con 10 strategie didattiche per contrastare l’odio in classe. L’UNESCO e la Commissione Europea hanno rilasciato due nuove risorse per il 2025 dedicate al mondo dell’istruzione. Si tratta di strumenti pensati per insegnanti della secondaria, dirigenti e formatori che vogliono lavorare sulla prevenzione dell’antisemitismo e sulla costruzione di ambienti inclusivi. I materiali sono attualmente disponibili in lingua inglese, ma offrono indicazioni universali applicabili in tutte le aule.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dalla terapia all’accoglienza turistica: i fragili diventano guide ufficiali a Colle di Val d’Elsa e il Comune annuncia la didattica museale per tutte le classi tra due anniIl Comune di Colle di Val d'Elsa lancia un progetto per formare i pazienti del Centro di salute mentale come guide museali ufficiali, promuovendo l’inclusione lavorativa.

Pago In Rete, il Ministero pubblica nuove guide operative per i dirigenti scolastici sulle buone pratiche nei pagamenti digitaliIl Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato nuove guide operative per i dirigenti scolastici, volte a favorire una gestione efficace dei pagamenti digitali tramite Pago In Rete.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Perché dopo il 7 ottobre la didattica della Shoah va rinnovata; Giornata della Memoria: 5 attività ispirate a Terezin contro l’odio; Memoriale della Shoah di Milano: gli eventi di gennaio 2026; A Druento la memoria diventa scena e linguaggio, studenti protagonisti di un progetto che intreccia arte e Shoah.

Perché dopo il 7 ottobre la didattica della Shoah va rinnovata - Gli eventi del 7 ottobre 2023 e la guerra a Gaza hanno messo in difficoltà moltissimi insegnanti, gettando nel dubbio certezze costruite in decenni di lavoro sulla memoria. In molti hanno scoperto di ... editorialedomani.it

Shoah, Università Roma Tor Vergata: al via master in Holocaust and Memory Studies - Roma, 7 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Parte il master in Holocaust and memory studies attivato dall'Università di Roma Tor Vergata. Il master risponde alle esigenze nel campo della ricerca e della ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Perché dopo il 7 ottobre la didattica della Shoah va rinnovata #giornatadellamemoria #storia x.com

•• EDUCARE ALLA STORIA E ALLA MEMORIA: IL MEMORIALE DELLA SHOAH DI MILANO COME LABORATORIO CIVILE •• Due momenti di riflessione con il Dott. Saverio Colacicco, Responsabile dell’Ufficio Didattica del Memoriale della Shoah di Milano - facebook.com facebook