Giancarlo Spinelli, cittadino italo-venezuelano, è detenuto in Venezuela da 23 mesi. Recenti notizie indicano che il suo nome potrebbe essere inserito in una lista di carcerati da liberare, alimentando la speranza dei familiari di poterlo rivedere presto. Questa prospettiva rappresenta un passo importante nel percorso di vicinanza e speranza per chi aspetta un gesto di clemenza.

Cesena, 20 gennaio 2026 – “Confidiamo di poter rivedere presto Giancarlo ”. Una speranza che si riaccende per i familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne italo-venezuelano detenuto in carcere a Caracas da 23 mesi. Al fratello Giorgio, che abita a Miami, sono state fornite rassicurazioni circa l’imminente liberazione. Il nome di Spinelli nella lista dei 19 prigionieri da rilasciare. Il nome di Giancarlo Spinelli sarebbe entrato nella lista dei prigionieri da rilasciare, e i familiari sono ottimisti sul suo ritorno. “Lo hanno inserito in una lista – spiega Giorgio Spinelli, il fratello del detenuto -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Detenuti in Venezuela: una speranza per Spinelli. “Inserito in una lista di carcerati da liberare”

Venezuela, speranza di scarcerazione per Trentini: il suo nome compare nella lista dei detenuti da liberareAlberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da più di un anno, potrebbe presto ottenere la liberazione.

Il nome di Trentini è in una lista di detenuti da liberare. Il compagno di carcere: “Ci torturavano”Alberto Trentini, cooperante veneziano, figura in una lista di detenuti da liberare al Rodeo.

