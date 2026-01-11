Il nome di Trentini è in una lista di detenuti da liberare Il compagno di carcere | Ci torturavano
Alberto Trentini, cooperante veneziano, figura in una lista di detenuti da liberare al Rodeo. La possibilità di una scarcerazione si fa più concreta, dopo le testimonianze di altri prigionieri che hanno descritto condizioni di tortura. La vicenda evidenzia le difficoltà e le tensioni legate alla situazione carceraria, sollevando interrogativi sulla tutela dei diritti umani e sul rispetto delle procedure legali.
La scarcerazione di Alberto Trentini potrebbe essere più vicina. Il nome del cooperante veneziano compare in una lista di prigionieri, detenuti al Rodeo, da liberare. L'ex compagno di prigione racconta le violenze e le torture: "Quando è arrivato, Alberto era sconvolto. Io e lui avevamo attacchi di ansia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
