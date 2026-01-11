Venezuela speranza di scarcerazione per Trentini | il suo nome compare nella lista dei detenuti da liberare
Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da più di un anno, potrebbe presto ottenere la liberazione. La sua situazione si trova ora nella fase finale di un processo che potrebbe portare alla sua scarcerazione, offrendo speranza di una risoluzione positiva. Questa vicenda rappresenta un momento importante per Trentini e le sue condizioni, mentre si attende un evolversi delle decisioni ufficiali.
La vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da oltre un anno nelle carceri venezuelane, sembra essere arrivata a un punto di svolta cruciale. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche e le conferme che arrivano dagli ambienti diplomatici, il nome dell’italiano compare finalmente in una lista ufficiale di prigionieri destinatari di un provvedimento di scarcerazione. La notizia, riportata inizialmente dal quotidiano Repubblica, accende una speranza concreta dopo tredici mesi di incertezza e dure condizioni detentive, segnando un passaggio fondamentale nelle trattative tra il governo di Caracas e la comunità internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: «Il nome di Alberto Trentini figura nella lista dei detenuti da scarcerare»
Leggi anche: Il nome di Trentini è in una lista di detenuti da liberare. Il compagno di carcere: “Ci torturavano”
Venezuela libera diversi detenuti, tra questi c’è Luigi Gasperin. Speranza per Trentini; Venezuela, liberati Pilieri e Gasperin. Speranza per Trentini; Alberto Trentini, trattativa senza sosta per la liberazione: «Stiamo utilizzando ogni canale»; Caso Trentini, sono ore confuse ma decisive per la sua scarcerazione in Venezuela.
Venezuela, speranza di scarcerazione per Trentini: il suo nome compare nella lista dei detenuti da liberare - La vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da oltre un anno nelle carceri venezuelane, sembra essere arrivata a un punto di svolta ... thesocialpost.it
Tra angoscia e speranza continua l'attesa per la liberazione di Alberto Trentini - Il rilascio dell'operatore umanitario, in carcere dal Novembre 2024 in Venezuela, sembrava imminente dopo le prime scarcerazioni ... rainews.it
San Marino RTV. . Ospite il 9 dicembre del salotto di Qualcosa di Personale, Eden Montero – venezuelana sposata con un sammarinese – sperava nella caduta del regime di Maduro. Oggi festeggia, animata da grande speranza per il suo paese, e per un pop - facebook.com facebook
Venezuela: dai giovani dei focolari un messaggio di unità e speranza. “Non ci sentiamo soli perché siamo sostenuti dalla preghiera di tutti coloro che dal Venezuela e dal mondo intero chiedono la Pace”. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.