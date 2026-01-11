Venezuela speranza di scarcerazione per Trentini | il suo nome compare nella lista dei detenuti da liberare

Alberto Trentini, cooperante italiano detenuto in Venezuela da più di un anno, potrebbe presto ottenere la liberazione. La sua situazione si trova ora nella fase finale di un processo che potrebbe portare alla sua scarcerazione, offrendo speranza di una risoluzione positiva. Questa vicenda rappresenta un momento importante per Trentini e le sue condizioni, mentre si attende un evolversi delle decisioni ufficiali.

La vicenda di Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto da oltre un anno nelle carceri venezuelane, sembra essere arrivata a un punto di svolta cruciale. Secondo le ultime indiscrezioni giornalistiche e le conferme che arrivano dagli ambienti diplomatici, il nome dell’italiano compare finalmente in una lista ufficiale di prigionieri destinatari di un provvedimento di scarcerazione. La notizia, riportata inizialmente dal quotidiano Repubblica, accende una speranza concreta dopo tredici mesi di incertezza e dure condizioni detentive, segnando un passaggio fondamentale nelle trattative tra il governo di Caracas e la comunità internazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

