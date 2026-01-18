Federica Torzullo svolta nelle indagini | trovato un corpo

Federica Torzullo, scomparsa da Anguillara Sabazia dieci giorni fa, è al centro di un'indagine in corso. I carabinieri hanno trovato un cadavere nell’azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. La scoperta potrebbe rappresentare una svolta nel caso, che resta sotto indagine. Ulteriori dettagli sono ancora da verificare, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della vicenda.

AGI - A 10 giorni dalla scomparsa, il giallo della scomparsa di Federica Torzullo ad Anguillara Sabazia potrebbe essere arrivato a una drammatica svolta: i carabinieri infatti, trovato un cadavere all'interno della sede dell'azienda del marito, Claudio Carlomagno, in via Comunale San Francesco. Il corpo non è stato ancora identificato, ma gli inquirenti, coordinati dal procuratore Alberto Liguori, hanno pochi dubbi. Le indagini e il sospetto sul marito. La 41enne, sparita nel borgo lacustre in provincia di Roma, sarebbe dunque stata uccisa. Il marito, 45enne imprenditore nel settore del movimento terra e scavi, era stato subito il primo sospettato dopo aver reso una versione " contraddittoria e illogica " e per questo iscritto sul registro degli indagati. 🔗 Leggi su Agi.it

Federica Torzullo scomparsa, svolta nelle indagini: “Cosa hanno trovato”

La scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta recentemente ad Anguillara Sabazia, ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali. Le indagini in corso stanno portando avanti verifiche e rinvenimenti importanti. In questa situazione, è fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali per comprendere gli sviluppi e le scoperte legate alle operazioni investigative.

Federica Torzullo, svolta nelle indagini? «Trovate tracce di sangue in casa del marito». La verità dal sopralluogo col Luminol

Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara, potrebbe essere al centro di una svolta nelle indagini. Durante il sopralluogo con il Luminol, sono state trovate tracce di sangue nell’abitazione del marito. Questi elementi potrebbero contribuire a chiarire la vicenda e a fare luce sulla scomparsa della donna, che ha suscitato grande attenzione nella zona vicino a Roma.

