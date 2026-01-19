il femminicidio di federica torzullo ad anguillara il corpo sotterrato fermato il marito si valutano premeditazione e aiuto di complici

Dopo dieci giorni di ricerche, il corpo di Federica Torzullo è stato ritrovato sepolto in un terreno vicino all’azienda del marito, ora fermato con l’accusa di omicidio. Si valutano ancora eventuali premeditazioni e l’eventuale coinvolgimento di complici in questo femminicidio avvenuto ad Anguillara. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si attende l’esito delle indagini per chiarire le dinamiche di questa tragica vicenda.

Dopo 10 giorni di ricerche è stata trovata Federica Torzullo. E, come ormai ci si aspettava, è stata trovata morta, sotterrata in un terreno adiacente all'azienda del marito, ora fermato con l'accusa di omicidio dopo essere stato da subito indagato. Già sabato le tracce di sangue trovate ovunque all'interno della villetta di Anguillara Sabazia dove i coniugi abitavano insieme al figlio di 10 anni, sugli abiti da lavoro del marito, all'interno della sua auto e sul mezzo meccanico presente nell'azienda di cui è titolare, delineavano il quadro dell'ennesimo femminicidio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Anguillara, il corpo di Federica Torzullo, scomparsa l’8 gennaio, è stato rinvenuto sotterrato vicino alla ditta del marito. L’indagine ha portato al riconoscimento tramite gli indumenti e altri oggetti trovati sul cadavere. L’uomo, ritenuto coinvolto, è stato fermato e trasferito in carcere. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini in corso per chiarire le dinamiche della scomparsa e dell’omicidio.

