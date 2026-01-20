Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Donald Trump sottolinea l’importanza strategica della Groenlandia, affermando che i leader europei non si opporranno al controllo statunitense sull’isola. Questi sviluppi evidenziano le tensioni geopolitiche e le implicazioni per le alleanze transatlantiche, richiedendo attenzione alle dinamiche diplomatiche e alle decisioni future che coinvolgono NATO e Unione Europea.

Donald Trump dichiara che i leader europei non opporranno “molta resistenza” sul controllo della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. E se lo faranno, inviando soldati sull’isola artica, allora da Washington sono già pronti dazi aggiuntivi. L’ultima minaccia sulle tariffe è poi indirizzata alla Francia, in particolare su vini e champagne francesi, perché Macron ha rifiutato l’invito – dal costo di un miliardo di dollari – per entrare nel Board of Peace di Gaza. Ma la vendetta economica della Casa Bianca rimbalza a Bruxelles, dove l’Eurocamera “ha deciso, insieme ai tre grandi gruppi, di sospendere l’accordo commerciale” con gli Usa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Weber: “Il Parlamento Ue sospenderà l’intesa sui dazi con gli Usa. Chi gioca con la Groenlandia gioca la Nato”

La mossa del Parlamento Ue contro Trump: stop all’intesa sui daziIl Parlamento europeo valuta un possibile rinvio del voto su due atti legislativi riguardanti l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle intenzioni dell’amministrazione Trump di intervenire sulla Groenlandia.

Meloni critica i dazi Usa: “Un errore”. Telefonate con Trump e Nato sulla GroenlandiaIl governo italiano esprime preoccupazione per l’aumento dei dazi statunitensi rivolti ai Paesi che partecipano alla missione in Groenlandia.

