La mossa del Parlamento Ue contro Trump | stop all’intesa sui dazi

Il Parlamento europeo valuta un possibile rinvio del voto su due atti legislativi riguardanti l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti, in risposta alle intenzioni dell’amministrazione Trump di intervenire sulla Groenlandia. Questa decisione rappresenta un passo di natura politica e commerciale, volto a valutare attentamente le ripercussioni di eventuali azioni statunitensi sulla relazione tra Europa e Stati Uniti.

In Europa qualcosa si muove. Per ritorsione contro le mire dell'amministrazione Usa di Donald Trump sulla Groenlandia sta maturando nel Parlamento Ue l'idea di un rinvio del voto sui due atti legislativi che attueranno l'accordo raggiunto in Scozia a luglio scorso tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi. Il voto della commissione Commercio internazionale (Inta) del Parlamento Ue è previsto per la riunione del 26-27 gennaio, ma i relatori dei due regolamenti proposti discuteranno mercoledì 21 gennaio a Strasburgo per decidere se posticipare la data del voto alla luce delle minacce di Trump alla sovranità della Groenlandia.

'Stop all'intesa sui dazi', la mossa Ue contro le mire di Trump - Le carte in mano sono quelle che sono, ma ora scoprirle sul tavolo non è più un tabù. ansa.it

