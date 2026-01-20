Le recenti tensioni sui dazi statunitensi, in particolare riguardo alla Groenlandia, hanno avuto un impatto significativo sui mercati europei. Le Borse di Parigi e Francoforte hanno registrato i peggiori risultati, con perdite che hanno influenzato l'intera capitalizzazione dei mercati. In un solo giorno, oltre 225 miliardi di euro sono stati cancellati, evidenziando la vulnerabilità delle borse europee alle decisioni commerciali e alle tensioni geopolitiche.

Roma, 20 gennaio 2026 – La bufera Trump sui dazi per la Groenlandia devasta le Borse europee che in una giornata sola hanno bruciato 225 miliardi di capitalizzazione: Piazza Affari 14,4 miliardi. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti di dazi del 10% a partire dal primo febbraio per i Paesi che hanno inviato contingenti sull’isola, ha provocato la reazione negativa delle Borse. Le tensioni Usa-Ue hanno scatenato un clima di incertezza che ha scatenato la corsa ai beni rifugio. Primo fra tutti l’oro che ha messo a segno un nuovo record, balzando a 4.690 dollari l’oncia, con gli analisti che vedono sempre più vicina la soglia dei 5. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dazi Usa, Borse Ue a picco: Parigi e Francoforte le peggiori

Borse, l'Europa in profondo rosso per le minacce di dazi Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, l'oro ai massimiLe borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia.

Borse, l'Europa in rosso per le minacce Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, oro record. Su i titoli della difesaL'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Dazi Usa, Borse Ue a picco: Parigi e Francoforte le peggiori - Roma, 20 gennaio 2026 – La bufera Trump sui dazi per la Groenlandia devasta le Borse europee che in una giornata sola hanno bruciato 225 miliardi di capitalizzazione: Piazza Affari 14,4 miliardi. quotidiano.net