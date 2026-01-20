Dazi Usa Antonio Visconti Ficei | A rischio 22 miliardi di Pil

Antonio Visconti di Ficei evidenzia come l’aumento dei dazi statunitensi, legato alla disputa sulla Groenlandia, possa mettere a rischio circa 22 miliardi di PIL italiano. L’escalation tariffaria tra Washington e Bruxelles crea incertezza e minaccia la stabilità del sistema produttivo nazionale, con possibili ripercussioni sull’economia e sui settori più esposti.

L'escalation tariffaria tra Washington e Bruxelles legata alla disputa sulla Groenlandia proietta un'ombra recessiva sul sistema produttivo nazionale. Secondo i dati elaborati dall'Ufficio Studi della FIcei (Federazione italiana Consorzi enti industrializzazione), il rischio di contrazione dell'export verso gli USA per il 2026 è stimato tra l'8% e il 10%, con una perdita di valore compresa tra i 18 e i 22 miliardi di euro. "L'impatto sul Pil nazionale potrebbe subire una correzione al ribasso fino all'1,4%, minacciando circa 150.000 posti di lavoro", spiega il presidente Ficei, Antonio Visconti.🔗 Leggi su Ildenaro.it Dazi Usa, Visconti (FICEI): "A rischio fino a 22 miliardi di PIL"L'attuale escalation dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea, innescata dalla disputa sulla Groenlandia, potrebbe influire negativamente sull'economia italiana. Assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, VIsconti (Ficei): Rischio scaricato sulle impreseA partire dal 2026, molte piccole e medie imprese italiane dovranno affrontare un nuovo onere: l'assicurazione obbligatoria contro le catastrofi, nota come VIsconti (Ficei).

