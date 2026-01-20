Dazi Usa Visconti FICEI | A rischio fino a 22 miliardi di PIL

L’attuale escalation dei dazi tra Stati Uniti e Unione Europea, innescata dalla disputa sulla Groenlandia, potrebbe influire negativamente sull’economia italiana. Secondo Visconti di FICEI, questa tensione commerciale potrebbe mettere a rischio fino a 22 miliardi di PIL, evidenziando le potenziali ripercussioni sul sistema produttivo nazionale. Si tratta di un tema che richiede attenzione, data l’importanza dei mercati internazionali per le imprese italiane.

L'escalation tariffaria tra Stati Uniti e Unione Europea, legata alla disputa sulla Groenlandia, rischia di avere un impatto significativo sul sistema produttivo italiano. Secondo le stime dell'Ufficio Studi della FICEI (Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazione), nel 2026 l'export italiano verso gli USA potrebbe subire una contrazione compresa tra l'8% e il 10%, con una perdita di valore stimata tra i 18 e i 22 miliardi di euro. "L'impatto sul PIL nazionale potrebbe tradursi in una correzione al ribasso fino all'1,4%, mettendo a rischio circa 150.000 posti di lavoro", spiega Antonio Visconti, presidente della FICEI.

