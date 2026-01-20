Dopo le recenti polemiche sollevate da Brooklyn Beckham sui social, David Beckham è tornato in pubblico per la prima volta. La sua espressione durante l’evento ha attirato l’attenzione, offrendo un’immagine che parla più delle parole. Questa apparizione segna un momento importante per il noto ex calciatore, che si confronta con le conseguenze di quanto condiviso dal figlio sui social media.

David Beckham ha fatto la sua prima apparizione pubblica dopo che il figlio Brooklyn ha attaccato duramente i suoi genitori su Instagram. Il ragazzo ha apertamente accusato la celebre coppia di aver cercato di sabotare la sua relazione con la moglie Nicola Peltz. L’ex calciatore, sposato da quasi trent’anni con Victoria Beckham, non è apparso raggiante come al solito e ha pure evitato di rispondere ad una domanda diretta sul suo primogenito. David Beckham non risponde alla domanda sul figlio Brooklyn. David Beckham è tornato sotto i riflettori per adempiere a un impegno professionale inevitabile, ma il tempismo non poteva essere meno indulgente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - David Beckham riappare dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn: la sua faccia dice tutto

Brooklyn Beckham dice addio alla sua famiglia: Capodanno in un nightclub con la sua Nicola Peltz. Papà David non perde le speranze e posta una foto col figlioBrooklyn Beckham trascorre il Capodanno in un nightclub con Nicola Peltz, segnando un cambiamento rispetto ai legami familiari tradizionali.

Le accuse del figlio Brooklyn a David e Victoria Beckam: «Io non sono un brand»Brooklyn Peltz-Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, ha recentemente condiviso sui social media alcune riflessioni rivolte ai genitori, accusandoli di aver utilizzato la sua immagine senza il suo consenso.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

David Beckham riappare dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn: la sua faccia dice tutto - Il ritorno in pubblico di David Beckham dopo le pesanti accuse del figlio Brooklyn, che rischiano di far crollare la solida famiglia costruita con Victoria ... dilei.it

Brooklyn Beckham, svelato il punto di rottura con i genitori David e Victoria - Il punto di rottura tra Brooklyn Beckham e i genitori David e Victoria: le indiscrezioni dopo le dichiarazioni su Instagram ... dilei.it

Il primogenito di David e Victoria Beckham rompe il silenzio sulla faida familiare con un lungo (e fortissimo) messaggio condiviso su Instagram. Un intervento che segna una discontinuità netta e arriva dopo settimane di indiscrezioni, interpretazioni e tensioni r facebook

Victoria e David Beckham, figlio Brooklyn avrebbe rotto con i genitori x.com