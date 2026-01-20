Brooklyn Peltz-Beckham, figlio di David e Victoria Beckham, ha recentemente condiviso sui social media alcune riflessioni rivolte ai genitori, accusandoli di aver utilizzato la sua immagine senza il suo consenso. In una serie di post su Instagram, il 26enne ha spiegato di aver scelto di parlare pubblicamente dopo anni di silenzio, sottolineando la sua volontà di chiarire la propria posizione in merito alle dinamiche familiari.

Brooklyn Peltz-Beckham accusa i genitori David e Victoria Beckham. In una serie di post su Instagram rivolti ai suoi 16 milioni di follower, il modello e fotografo 26enne va all’attacco: «Sono rimasto in silenzio per anni, ma i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, non lasciandomi altra scelta se non quella di dire la verità. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, mi sto facendo valere per la prima volta nella mia vita». Lo sfogo. Brooklyn descrive una vita passata sotto il controllo dei genitori, dominata dalla necessità di preservare il Brand Beckham a ogni costo.🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: David e Victoria Beckham smettono di seguire il figlio Brooklyn su Instagram (e lui fa lo stesso): il nuovo capitolo della faida familiare

Perché Brooklyn Beckham attacca David e Victoria: «Umiliato alle mie nozze»Brooklyn Beckham ha recentemente condiviso sul suo profilo Instagram una serie di stories in cui si rivolge ai genitori, David e Victoria Beckham.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Crans-Montana, bugie e contatti allestero: ecco perché sono stati arrestati i proprietari del pub; Omicidio Fabio Ravasio, la mantide di Parabiago nega ogni accusa: Sono innocente; Figlio picchia e minaccia ripetutamente il padre per i soldi: arrestato 41enne a Riposto; Chi è Alberto Trentini, il cooperante italiano detenuto in Venezuela e liberato dopo 423 giorni.

Le accuse del figlio Brooklyn a David e Victoria Beckam: «Io non sono un brand» - Brooklyn descrive una vita passata sotto il controllo dei genitori, dominata dalla necessità di preservare il Brand Beckham a ogni costo. «La mia famiglia dà più valore alla promozione pubblica e agli ... open.online

Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery, perché non si parlano?/ Le accuse e poi la denuncia - Alexandre Wayaffe, figlio di Corinne Clery, perché non si parlano? I due ormai da otto anni sembrano aver rotto: Non so cosa sia successo ma... ... ilsussidiario.net

YoungtimerItalia. . UN FIGLIO ADOTTIVO È UN ERRORE Dopo Due giorni di segnalazioni continue, persistono le accuse e le diffamazioni, ma soprattutto la richiesta di obbedire e suic**** Vorrei sapere quale utilità abbia la Polizia Postale, visto che ho sport - facebook.com facebook