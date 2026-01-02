Brooklyn Beckham dice addio alla sua famiglia | Capodanno in un nightclub con la sua Nicola Peltz Papà David non perde le speranze e posta una foto col figlio

Brooklyn Beckham trascorre il Capodanno in un nightclub con Nicola Peltz, segnando un cambiamento rispetto ai legami familiari tradizionali. Mentre Brooklyn si allontana dalla famiglia, suo padre David ha condiviso un messaggio di speranza pubblicando una foto con il figlio. La situazione riflette un nuovo capitolo nella relazione tra Brooklyn e i suoi genitori, evidenziando le trasformazioni nella dinamica familiare.

Brooklyn Beckham chiude definitivamente il rapporto con la famiglia. Il maggiore dei figli di David e Victoria ha tagliato i ponti con mamma, papà e i fratelli. In base ai contenuti pubblicati sul suo profilo Instagram (dove ha tolto il follow ai genitori e ai fratelli), Brooklyn ha deciso di intraprendere un percorso a parte con la moglie Nicola Peltz. La coppia ha celebrato l’arrivo del 2026 in un nightclub della Florida insieme al rapper 50Cent. David Beckham non ha ancora perso le speranze. Negli scorsi giorni l’ex calciatore ha pubblicato una foto insieme a Brooklyn. Una fonte del Mirror vicino alla famiglia Beckham ha svelato che il ragazzo non ha chiuso i rapporti con tutti i membri della famiglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

