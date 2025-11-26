Tempo di lettura: 3 minuti “A primavera sarà posta la prima pietra per il nuovo depuratore”. – Questo l’annuncio, che segna certamente una svolta nella storia della Città capoluogo del Sannio, reso dal Commissario per la depurazione Fabio Fatuzzo nel corso di una conferenza Stampa convocata nel pomeriggio a Palazzo Mosti. Il progetto di fattibilità tecnico-economico sarà formalizzato il prossimo mercoledì a Roma e di conseguenza l’agognata opera pubblica che manca in Città vedrà concretamente il decisivo passo in avanti con il bando di gara che sarà emanato il prossimo 15 dicembre. L’intervento prevede il rinnovamento dell’impianto in contrada Scafa che sarà posto a servizio di 45000 abitanti e quello della zona dell’area industriale di Ponte Valentino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento avrà l’impianto di depurazione: nella primavera 2026 la prima pietra