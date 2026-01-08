Dan 90 anni da numero 1 Peterson e una vita da film | Sono un pessimo attore

Dan Peterson compie 90 anni, celebrando una vita dedicata al basket e allo sport. Conosciuto come uno dei protagonisti più influenti del settore, Dan riflette con umiltà sul proprio percorso, ricordando che anche le figure più illustri hanno i loro momenti di vulnerabilità. Auguri in anticipo a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo italiano.

Ricordate il vecchio adagio, ‘la paura fa 90’? No, Dan Peterson ne fa 90, domani. Auguri in anticipo, coach. "Grazie, li prendo volentieri". Il 9 gennaio 1936 nasce Dan Peterson a Evanston, nell’Illinois. Dall’altra parte del mondo, lo stesso giorno, l’Olimpia Milano. Siete gemelli? "Quasi, bisogna calcolare il fuso orario. Io sono nato che in Italia erano le 15. Secondo me, l’Olimpia è più vecchia di me di 3-4 ore. Ma siamo fratelli". Beh, sorella Olimpia e. "Facile, mamma Virtus. La Virtus, come casa madre è del 1871. Alla Virtus devo tutto". Ma come fa a conoscere così bene la storia della Sef Virtus? "Facile anche questo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

