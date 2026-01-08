Dan 90 anni da numero 1 Peterson e una vita da film | Io gemello dell’Olimpia

Dan Peterson, volto storico del basket italiano e protagonista di una carriera lunga e ricca di successi, compie 90 anni. Conosciuto come “il gemello dell’Olimpia”, è una figura di riferimento nel mondo dello sport e della comunicazione. La sua esperienza e il suo contributo continuano a rappresentare un esempio di passione e dedizione, rendendolo un personaggio ancora attivo e stimato nel panorama italiano.

Dan Peterson fa 90. Un personaggio iconico, un vincente e un mago della comunicazione, ancora decisamente attivo. Domani, per celebrarlo, sarà presentato anche un docufilm biografico Per sempre numero 1. Le sue "mille" vite che, dopo l’inizio che curiosamente coincide con la data esatta della nascita dell’Olimpia Milano, hanno la svolta nel 1973, a 37 anni sbarca a Bologna in cerca di un nuovo mondo: "Era la primissima volta in Europa. Firmai un triennale, dopo l’esperienza in Cile dove mi ero trovato bene. Avevo chiesto uscite nel contratto ogni 30 giugno proprio perchè non ero sicuro. Doveva essere solo una tappa e invece da 53 anni l’Italia è casa mia, non lo immaginavo". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Dan, 90 anni da numero 1. Peterson e una vita da film: "Io, gemello dell’Olimpia» Leggi anche: Dan Peterson compie 90 anni: “L’Italia e Milano sono casa mia da mezzo secolo” Leggi anche: Dan Peterson, 90 anni e ancora tanta voglia di stupire La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Dan Peterson: “Dal Cile a Nanni Loy, i miei 90 anni da numero uno”; Dan Peterson, 90 anni da protagonista: «È l’anticipo sugli altri che ti fa vincere»; Dan Peterson compie 90 anni: “L’Italia e Milano sono casa mia da mezzo secolo”; Dan Peterson e i 90 anni: «Mi alzo alle sette, studio e scrivo. Sono felice della mia età, rimpiango solo di aver smesso di allenare a 51 anni». Dan, 90 anni da numero 1. Peterson e una vita da film: "Io, gemello dell’Olimpia» - Il biopic sul coach sarà presentato domani, proprio nel giorno del compleanno "La rimonta sull’Aris, il Grande Slam: l’unico rimpianto è avere smesso presto". sport.quotidiano.net

Dan Peterson e i 90 anni: «Mi alzo alle sette, studio e scrivo. Sono felice della mia età, rimpiango solo di aver smesso di allenare a 51 anni» - Lo storico coach dell'Olimpia Milano Dan Peterson si racconta: «Un allenatore deve essere esigente ma amare i giocatori. msn.com

Dan Peterson compie 90 anni: “L’Italia e Milano sono casa mia da mezzo secolo” - Lo storico allenatore della Pallacanestro Olimpia ricorda i momenti più belli della sua carriera. msn.com

È online il nuovo numero di Forward, dedicato alla parola Domani. A dieci anni dalla sua nascita, la rivista fa un bilancio e si interroga su quanto sia riuscita davvero a guardare avanti. Nel suo articolo di apertura, Antonio Addis propone un esercizio sempli - facebook.com facebook

Oggi il nostro numero 49 compie 19 anni! Tanti auguri!! #noibianconeri #fclugano #lug x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.